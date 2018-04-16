Рабінович: акція під МОЗ триватиме, поки Супрун не піде - якщо треба, прийдемо до неї додому

Політик додав, що якщо буде потрібно, мітингувальники прийдуть до Уляни Супрун додому.

"Колись, багато тижнів тому, коли ми стояли з партією "За життя" біля Нацбанку, нам говорили: навіщо ви це робите, все одно Гонтарева (екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарева - ред.) піде тільки разом з цією владою... І ось Гонтаревої немає, - і в честь цього "За життя" дала в Києві чудовий салют звільнення... Тисячі людей стояли під цим банком. Ми весь час слухали, що ми "бомжі, шатуни і нас купили". Але зараз ми прийшли до МОЗ.

Дійсно, прийшло кілька тисяч людей. Наша акція безстрокова, і ми будемо приходити, поки вона (Супрун - ред.) не піде. Якщо треба, будемо приходити до неї додому. Я вам обіцяю: наступний салют зі звільнення країни від Супрун теж буде в Києві!" - заявив політик.

Він переконаний, що "все, хто стає на захист медреформи Супрун, повинні самі лікуватися в Україні". На думку парламентаря, тільки тоді вони зможуть зрозуміти, що в. о. міністра охорони здоров'я своїми діями знищує народ України.

"Сьогодні міжнародний союз зарубіжних українців прийняв звернення на підтримку Супрун. І я хочу сказати їм. Хлопці, ви багато допомагаєте Україні, але у мене до вас ще одне прохання: приїжджайте сюди лікуватися! Тому що ви лікуєтеся в Канаді та Америці, а у нас має бути Супрун, яка сказала, що нашим лікарям треба вчитися на серіалі "Доктор Хаус", вона сказала, що нас треба розібрати на органи, що нам не страшні протяги і намочене манту, що туберкульозників треба лікувати на дому, а літнім людям "швидка" не потрібна... Вона сказала закупити для нашої країни вакцину, яку більше ніхто в світі не брав, - і для наших дітей закупили прострочену вакцину. Це монстр, який повинен піти, це людина, яка уособлює знищення народу України. І вона піде, оскільки "За життя" буде домагатися цього до перемоги!" - констатував нардеп.

Вадим Рабінович також прокоментував заяву телеканалу "Інтер" про те, що на акції біля Міністерства охорони здоров'я стоять "бомжі". Він саркастично підкреслив, що для власників каналу з мільярдними маєтками, купленими на вкрадені в українців гроші, прості люди можуть дійсно здатися "бомжами", але так буде недовго.

"Я розумію, що ми всі "бомжі" порівняно з їх двохмільярдними віллами. Я розумію, що ми всі "бомжі" для Бойка і Льовочкіна, які висмоктали разом з Януковичем і вже з цією владою стільки, що нам і не снилося. Я розумію, що ми "бомжі", тому що вся газова система розподілу належить їм. І кожен українець платить зі своєї кишені, щоб вони сиділи, нічого не робили і говорили - "бомжі". Так, ми в порівнянні з вами "бомжі", але так недовго буде! І я боюся, що скоро "бомжами" станете ви!" - зазначив лідер партії "За життя".

Політик ще раз акцентував увагу на тому, що партія "За життя" і її прихильники доведуть акцію під МОЗ до кінця, адже 93% українців хочуть, щоб Супрун залишила свій пост.

"Ми обов'язково доведемо до кінця нашу акцію, чого б нам це не коштувало! Незважаючи на будь-яких моральних виродків, які за Супрун заступаються. Вона повинна піти, і ця вимога не моя і навіть не нашої партії. Подивіться на цифри: 93% людей говорять про те, що вона повинна піти. Вона незаконно займає свою посаду. І хтось ще має совість і нахабство за неї заступатися! Заступатися за Супрун може тільки людина, що ненавидить свою країну", - резюмував Вадим Рабінович.