Рабинович: акция под Минздравом будет длиться, пока Супрун не уйдет – если надо, придем к ней домой

Политик добавил, что если потребуется, митингующие придут к Ульяне Супрун домой.

“Когда-то, много недель назад, когда мы стояли с партией „За життя“ у Нацбанка, нам говорили: зачем вы это делаете, все равно Гонтарева (экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева — ред.) уйдет только вместе с этой властью... И вот Гонтаревой нет, — и в честь этого „За життя“ дала в Киеве великолепный салют освобождения... Тысячи людей стояли под этим банком. Мы все время слушали, что мы „бомжи, шатуны и нас купили“. Но сейчас мы пришли к Минздраву.

Действительно, пришло несколько тысяч людей. Наша акция бессрочная, и мы будем приходить, пока она (Супрун — ред.) не уйдет. Если надо, будем приходить к ней домой. Я вам обещаю: следующий салют по освобождению страны от Супрун тоже будет в Киеве!” — заявил политик.

Он убежден, что “все, кто становится на защиту медреформы Супрун, должны сами лечиться в Украине”. По мнению парламентария, только тогда они смогут понять, что и. о. министра здравоохранения своими действиями уничтожает народ Украины.

“Сегодня международный союз зарубежных украинцев принял обращение в поддержку Супрун. И я хочу сказать им. Ребята, вы много помогаете Украине, но у меня к вам еще одна просьба: приезжайте сюда лечиться! Потому что вы лечитесь в Канаде и Америке, а у нас должна быть Супрун, которая сказала, что нашим врачам надо учиться на сериале „Доктор Хаус“, она сказала, что нас надо разобрать на органы, что нам не страшны сквозняки и намоченное манту, что туберкулезников надо лечить на дому, а пожилым людям „скорая“ не нужна... Она сказала закупить для нашей страны вакцину, которую больше никто в мире не брал, — и для наших детей закупили просроченную вакцину. Это монстр, который должен уйти, это человек, который олицетворяет уничтожение народа Украины. И она уйдет, поскольку „За життя“ будет добиваться этого до победы!”, — констатировал нардеп.

Вадим Рабинович также прокомментировал заявление телеканала “Интер” о том, что на акции возле Минздрава стоят “бомжи”. Он саркастически подчеркнул, что для владельцев канала с миллиардными имениями, купленными на украденные у украинцев деньги, простые люди могут действительно показаться “бомжами”, но так будет недолго.

“Я понимаю, что мы все „бомжи“ по сравнению с их двухмиллиардными виллами. Я понимаю, что мы все „бомжи“ для Бойко и Левочкина, которые высосали вместе с Януковичем и уже с этой властью столько, что нам и не снилось. Я понимаю, что мы „бомжи“, потому что вся газовая система распределения принадлежит им. И каждый украинец платит из своего кармана, чтобы они сидели, ничего не делали и говорили — „бомжи“. Да, мы по сравнению с вами „бомжи“, но так недолго будет! И я боюсь, что скоро „бомжами“ станете вы!” — отметил лидер партии “За життя”.

Политик еще раз акцентировал внимание на том, что партия “За життя” и ее сторонники доведут акцию под Минздравом до конца, ведь 93% украинцев хотят, чтобы Супрун покинула свой пост.

“Мы обязательно доведем до конца нашу акцию, чего бы нам это ни стоило! Несмотря на всяких моральных уродов, которые за Супрун заступаются. Она должна уйти, и это требование не мое и даже не нашей партии. Посмотрите на цифры: 93% людей говорят о том, что она должна уйти. Она незаконно занимает свой пост. И кто-то еще имеет совесть и наглость за нее заступаться! Заступаться за Супрун может только человек, ненавидящий свою страну”, — резюмировал Вадим Рабинович.