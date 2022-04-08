П'ятий пакет санкцій ЄС проти рф затвердили, мають опублікувати сьогодні - журналіст

Цитата

"Письмову процедуру стосовно п'ятого пакету санкцій ЄС щодо росії завершено. Повинні з'явитися в Офіційному журналі (ЄС - ред.) пізніше сьогодні. Ви, мабуть, почуєте, що це "безпрецедентний пакет", і це так, але, зрештою, він, ймовірно, буде недостатньо безпрецедентним", - зазначив Йозвяк.

Доповнення

Посли країн Євросоюзу раніше схвалили п'ятий пакет санкцій проти росії.

Пакет санкцій проти рф передбачає вугільне ембарго. Це стане першою забороною ЄС на імпорт енергоносіїв із росії від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого.

Однак, за повідомленнями, заборона на імпорт російського вугілля набуде чинності з середини серпня, на місяць пізніше, ніж спочатку передбачалося, після тиску з боку Німеччини відкласти цей захід.

Нафта і газ, які є набагато більшою статтею імпорту з рф, як і раніше, залишаються недоторканими.