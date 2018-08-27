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П'ятий футбольний турнір "Крим - це Україна" буде міжнародним - Костюченко

Київ • УНН

 • 8875 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. П'ятий всеукраїнський турнір "Крим — це Україна" вийде на міжнародний рівень. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.

П'ятий футбольний турнір "Крим - це Україна" буде міжнародним - Костюченко

Зазначається, що днями у Херсоні завершився четвертий за ліком всеукраїнський турнір "Крим — це Україна". Переможцем змагань, які проходили під егідою Федерації футболу України, стала команда ФК "Дніпро" з однойменного міста.

Лауреатів турніру нагороджували перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко та експерт УЄФА з питань розвитку елітного юнацького футболу Роджер Мейхтрі. Останній отримав із рук одного з керівників української федерації вимпел ФФУ, футболку з логотипом "Крим — це Україна" та подяку від президента ФФУ Андрія Павелка за участь у навчально-методичному форумі для тренерів-викладачів Херсонської та Миколаївської областей.

"Турнір пройшов на високому рівні, що підтвердив і наш гість з УЄФА, — сказав перший віце-президент ФФУ. — Філософія цього змагання полягає в тому, що футбол об’єднує всіх. Наша федерація докладає зусиль до розширення географії турніру, збільшення кількості його учасників. І тепер у цьому напрямку планується черговий прорив.

Як запевнив нас Роджер Мейхтрі, він високо оцінив організаційний рівень турніру "Крим — це Україна", а також його значення для розвитку дитячо-юнацького футболу. Представник УЄФА повідомив, що, починаючи з наступного року, Європейский футбольний союз сприятиме тому, щоб це змагання вийшло на міжнародний рівень. Тож очікуємо на п’ятому за ліком турнірі гостей з інших країн!", - підбив підсумки турніру В.Костюченко.

Як писав УНН, IV Всеукраїнський турнір з футболу “Крим — це Україна” стартував 20 серпня на футбольних полях Херсонщини.

Також нагадаємо, команда Австрії виграла VII чемпіонат світу з футболу української діаспори.

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