Пятый футбольный турнир "Крым - это Украина" будет международным - Костюченко

Отмечается, что на днях в Херсоне завершился четвертый по счету всеукраинский турнир "Крым - это Украина". Победителем соревнований, которые проходили под эгидой Федерации футбола Украины, стала команда ФК "Днепр" из одноименного города.

Лауреатов турнира награждали первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко и эксперт УЕФА по вопросам развития элитного юношеского футбола Роджер Мейхтри. Последний получил из рук одного из руководителей украинской федерации вымпел ФФУ, футболку с логотипом "Крым - это Украина" и благодарность от президента ФФУ Андрея Павелко за участие в учебно-методическом форуме для тренеров-преподавателей Херсонской и Николаевской областей.

"Турнир прошел на высоком уровне, что подтвердил и наш гость из УЕФА, - сказал первый вице-президент ФФУ. - Философия этого соревнования состоит в том, что футбол объединяет всех. Наша федерация прилагает усилия к расширению географии турнира, увеличение количества его участников. И теперь в этом направлении планируется очередной прорыв.

Как заверил нас Роджер Мейхтри, он высоко оценил организационный уровень турнира "Крым - это Украина", а также его значение для развития детско-юношеского футбола. Представитель УЕФА сообщил, что, начиная со следующего года, Европейский футбольный союз будет способствовать тому, чтобы это соревнование вышло на международный уровень. Поэтому ожидаем пятом по счету турнире гостей из других стран!", - подвел итоги турнира В.Костюченко.

Как писал УНН, IV Всеукраинский турнир по футболу "Крым - это Украина" стартовал 20 августа на футбольных полях Херсонской области.

Также напомним, команда Австрии выиграла VII чемпионат мира по футболу украинской диаспоры.