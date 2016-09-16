"П'ятірка" Ради безпеки ООН обговорить ядерні доктрини 6 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Представники п’яти держав, що входять до постійного складу Ради Безпеки ООН, 6 жовтня зустрінуться, щоб обговорити свої ядерні доктрини. Про це заявила заступник держсекретаря США з контролю за озброєннями і міжнародної безпеки Роуз Гетемюллер, передає УНН з посиланням на Sputnik.
Постійними членами Ради Безпеки ООН, що мають право вето, є Великобританія, Китай, Росія, США і Франція.
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“Я рада, що ”п’ятірка" погодилася зустрітися 6 жовтня в Нью-Йорку "на полях“ заходів ООН, щоб обговорити свої ядерні доктрини”, — сказала Р.Гетемюллер.
У четвер, 15 вересня, представники “п’ятірки” ядерних держав обговорювали у Вашингтоні реалізацію Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).