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15 марта, 19:03 • 116479 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170576 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140469 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132736 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114186 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106285 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102031 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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"Пятерка" Совбеза ООН обсудит ядерные доктрины 6 октября

"Пятерка" Совбеза ООН обсудит ядерные доктрины 6 октября

Киев • УНН

 • 7622 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Представители пяти государств, входящих в постоянный состав Совета Безопасности ООН, 6 октября встретятся, чтобы обсудить свои ядерные доктрины, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер, передает УНН со ссылкой на Sputnik.

Постоянными членами Совета Безопасности ООН, имеющих право вето, является Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

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"Я рада, что "пятерка" согласилась встретиться 6 октября в Нью-Йорке "на полях" мероприятий ООН, чтобы обсудить свои ядерные доктрины", - сказала Р.Гетемюллер.

В четверг, 15 сентября, представители "пятерки" ядерных держав обсуждали в Вашингтоне реализацию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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