"Пятерка" Совбеза ООН обсудит ядерные доктрины 6 октября

Постоянными членами Совета Безопасности ООН, имеющих право вето, является Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

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"Я рада, что "пятерка" согласилась встретиться 6 октября в Нью-Йорке "на полях" мероприятий ООН, чтобы обсудить свои ядерные доктрины", - сказала Р.Гетемюллер.

В четверг, 15 сентября, представители "пятерки" ядерных держав обсуждали в Вашингтоне реализацию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).