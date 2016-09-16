"Пятерка" Совбеза ООН обсудит ядерные доктрины 6 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Представители пяти государств, входящих в постоянный состав Совета Безопасности ООН, 6 октября встретятся, чтобы обсудить свои ядерные доктрины, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер, передает УНН со ссылкой на Sputnik.
Постоянными членами Совета Безопасности ООН, имеющих право вето, является Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.
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"Я рада, что "пятерка" согласилась встретиться 6 октября в Нью-Йорке "на полях" мероприятий ООН, чтобы обсудить свои ядерные доктрины", - сказала Р.Гетемюллер.
В четверг, 15 сентября, представители "пятерки" ядерных держав обсуждали в Вашингтоне реализацию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).