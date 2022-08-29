П'яте засідання у форматі "Рамштайн" пройде 8 вересня в Німеччині

Цитата

«Планується, що міністр оборони США Ллойд Остін особисто проведе засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині, 8 вересня 2022 року», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Остін запросив міністрів оборони та високопоставлених військових з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні та різноманітних проблем безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США.

Доповнення

В липні міністр оборони України Олексій Резніков розповів про результати четвертого засідання Контактної групи з оборони України ("Рамштайн-4"). Тоді він підтвердив передачу Україні ще чотирьох систем HIMARS та заявив, що нові зобов’язання партнерів стосуються і суші, і моря, і неба.

Формат Контактної групи з оборони України було ініційовано у квітні США. Перша зустріч відбулася у німецькому Рамштайні наприкінці квітня.

Друга зустріч відбулася у віртуальному форматі 23 травня.

15 червня у Брюсселі пройшло третє засідання групи.