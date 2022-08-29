П'яте засідання у форматі "Рамштайн" пройде 8 вересня в Німеччині
Київ • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. П'яте засідання Контактної групи з оборони України ("Рамштайн") відбудеться 8 вересня у Німеччині. Про це повідомляє пресслужба командування ВПС США у Європі та Африці, передає УНН.
Цитата
«Планується, що міністр оборони США Ллойд Остін особисто проведе засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині, 8 вересня 2022 року», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що Остін запросив міністрів оборони та високопоставлених військових з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні та різноманітних проблем безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США.
Доповнення
В липні міністр оборони України Олексій Резніков розповів про результати четвертого засідання Контактної групи з оборони України ("Рамштайн-4"). Тоді він підтвердив передачу Україні ще чотирьох систем HIMARS та заявив, що нові зобов’язання партнерів стосуються і суші, і моря, і неба.
Формат Контактної групи з оборони України було ініційовано у квітні США. Перша зустріч відбулася у німецькому Рамштайні наприкінці квітня.
Друга зустріч відбулася у віртуальному форматі 23 травня.
15 червня у Брюсселі пройшло третє засідання групи.