Пятое заседание в формате "Рамштайн" пройдет 8 сентября в Германии

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«Планируется, что министр обороны США Ллойд Остин лично проведет заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, 8 сентября 2022 года», - говорится в сообщении.

Детали

Остин пригласил министров обороны и высокопоставленных военных со всего мира для обсуждения текущего кризиса в Украине и различных проблем безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

Дополнение

В июле министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о результатах четвертого заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-4"). Тогда он подтвердил передачу Украине еще четырех систем HIMARS и заявил, что новые обязательства партнеров касаются и суши, и моря, и неба.

Формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле США. Первая встреча состоялась в немецком Рамштайне в конце апреля.

Вторая встреча состоялась в виртуальном формате 23 мая.

15 июня в Брюсселе прошло третье заседание группы.