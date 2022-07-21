Резніков про результати "Рамштайну-4": нові зобов’язання партнерів стосуються суші, моря і неба

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"За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба", - написав Резніков у Facebook.

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За його словами, в черговому пакеті допомоги від США, який планується оголосити цього тижня, серед іншого, будуть 4 системи М142 HIMARS, які вже впливають на хід бойових дій.

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Резніков зазначив, що американські партнери, і колеги з інших країн висловили захоплення майстерністю українських воїнів, у тому числі тим, як вони застосовують артилерію та HIMARS.

"Серед іншого, учасникам зустрічі було представлено огляд результатів протистояння на полі бою, насамперед – втрат російських окупантів у живій силі, техніці, спроможностях російської армії загалом. Це вражаючі цифри. Які доводять, що Україна насправді є щитом Європи. Важливо, що цей огляд був підготовлений саме партнерами на основі їхніх даних та оцінок", - повідомив Резніков.

Окрім того, Резніков у своєму виступі наголосив на трьох пріоритетах України.

"По-перше, це зміцнення mission oriented approach. Ми просимо колег сконцентрувати зусилля на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії. Одна з них – розблокування наших портів та забезпечення безпеки у західній частині Чорного моря. Перші результати у вигляді звільнення острова Зміїний усі бачили. Ця робота триває. Не виключені нові "жести доброї волі" від окупантів", - написав Резніков.

По-друге, він зазначив, що час систематизувати роботу з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку отримує Україна.

"Це масштабне завдання, оскільки вже йдеться про сотні одиниць. Потрібна координація багатьох країн у юридичній, фінансовій, організаційній площині та на рівні виробничих потужностей", - повідомив Резніков.

По-третє, за його словами, Україна активізує зусилля із забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги. Зокрема, буде пришвидшено процес впровадження "натівської" програми LOGFAS.

Також міністр зазначив три речі, які почув від колег.

"Перше – низка країн прямим текстом заявила, що жодної "втоми" від війни в Україні немає і не буде. Є розуміння, що на кону не Україна, а безпека всієї Європи. Весь світ бачить, як наші захисники і захисниці тримають лінію фронту завдовжки понад 2500 км. Це як відстань від Варшави до Барселони. Усвідомлення України як щита Європи на сході пришвидшується. Загалом спільна позиція учасників "Рамштайну" - підтримувати Україну до перемоги", - написав Резніков.

Друге за його словами, це те, що було кілька разів підкреслено, що час є дуже важливим.

"Я зробив акцент на це у своєму виступі, але ця теза вже існує в порядку денному тих, хто нас підтримує. Робимо все, щоб її було реалізовано на практиці. Третє – багато партнерів готові тренувати наших воїнів. Це можливість отримати якісний резерв, який опанує західні озброєння та техніку. І створить умови для збільшення обсягу підтримки", - повідомив Резніков.

Доповнення

Формат Контактної групи з оборони України було ініційовано у квітні США. Перша зустріч відбулася у німецькому Рамштайні наприкінці квітня.

Друга зустріч відбулася у віртуальному форматі 23 травня.

15 червня у Брюсселі пройшло третє засідання групи.