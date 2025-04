США передадуть Україні ще чотири системи HIMARS – Остін

Цитата

"Ми продовжуватимемо знаходити інноваційні способи для забезпечення нашої довгострокової підтримки хоробрих чоловіків та жінок зі Збройних сил України і адаптуватимемо нашу допомогу, щоб гарантувати, що Україна має технології, боєприпаси та вогневу міць для самооборони", – цитує Остіна агентство Reuters.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/5axTVNMHWt

— Department of Defense (@DeptofDefense) July 20, 2022

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що для успішного контрнаступу Україні потрібно приблизно 100 систем HIMARS.