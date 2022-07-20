США передадуть Україні ще чотири системи HIMARS – Остін
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Глава Міноборони США Ллойд Остін на початку четвертої зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн" заявив, що Україні додатково передадуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, інформує УНН.
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"Ми продовжуватимемо знаходити інноваційні способи для забезпечення нашої довгострокової підтримки хоробрих чоловіків та жінок зі Збройних сил України і адаптуватимемо нашу допомогу, щоб гарантувати, що Україна має технології, боєприпаси та вогневу міць для самооборони", – цитує Остіна агентство Reuters.
LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/5axTVNMHWt— Department of Defense (@DeptofDefense) July 20, 2022
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що для успішного контрнаступу Україні потрібно приблизно 100 систем HIMARS.