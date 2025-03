США передадут Украине еще четыре системы HIMARS – Остин

Цитата

"Мы будем продолжать находить инновационные способы для обеспечения нашей долгосрочной поддержки храбрых мужчин и женщин из Вооруженных сил Украины и адаптировать нашу помощь, чтобы гарантировать, что у Украины есть технологии, боеприпасы и огневая мощь для самообороны", – цитирует Остина агентство Reuters.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/5axTVNMHWt

— Department of Defense (@DeptofDefense) July 20, 2022

Напомним