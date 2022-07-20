Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для успешного контрнаступления Украине нужно примерно 100 систем HIMARS.
США передадут Украине еще четыре системы HIMARS – Остин
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава Минобороны США Ллойд Остин в начале четвертой встречи министров обороны в формате "Рамштайн" заявил, что Украине дополнительно передадут четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, информирует УНН.
Цитата
"Мы будем продолжать находить инновационные способы для обеспечения нашей долгосрочной поддержки храбрых мужчин и женщин из Вооруженных сил Украины и адаптировать нашу помощь, чтобы гарантировать, что у Украины есть технологии, боеприпасы и огневая мощь для самообороны", – цитирует Остина агентство Reuters.
LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/5axTVNMHWt— Department of Defense (@DeptofDefense) July 20, 2022
Напомним