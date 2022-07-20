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США передадут Украине еще четыре системы HIMARS – Остин

США передадут Украине еще четыре системы HIMARS – Остин

Киев • УНН

 • 166408 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава Минобороны США Ллойд Остин в начале четвертой встречи министров обороны в формате "Рамштайн" заявил, что Украине дополнительно передадут четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, информирует УНН.

Цитата

"Мы будем продолжать находить инновационные способы для обеспечения нашей долгосрочной поддержки храбрых мужчин и женщин из Вооруженных сил Украины и адаптировать нашу помощь, чтобы гарантировать, что у Украины есть технологии, боеприпасы и огневая мощь для самообороны", – цитирует Остина агентство Reuters.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/5axTVNMHWt

— Department of Defense  (@DeptofDefense) July 20, 2022

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для успешного контрнаступления Украине нужно примерно 100 систем HIMARS.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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