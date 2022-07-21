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Резников о результатах "Рамштайна-4": новые обязательства партнеров касаются суши, моря и неба

Резников о результатах "Рамштайна-4": новые обязательства партнеров касаются суши, моря и неба

Киев • УНН

 • 190986 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о результатах четвертого заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-4"). Он подтвердил передачу Украине еще четырех систем HIMARS и заявил, что новые обязательства партнеров касаются и суши, и моря, и неба, передает УНН.

Цитата

"По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, которые включают поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их почувствует враг на поле сражения. Положительным сигналом встречи являются новые обязательства партнеров. Которые касаются и суши, и моря, и неба", - написал Резников в Facebook.

Детали

По словам министра, в очередном пакете помощи от США, который планируется объявить на этой неделе, среди прочего будут четыре системы М142 HIMARS, которые уже влияют на ход боевых действий.

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Резников отметил, что американские партнеры и коллеги из других стран выразили восхищение мастерством украинских воинов, в том числе тем, как они применяют артиллерию и HIMARS.

"Среди прочего, участникам встречи был представлен обзор результатов противостояния на поле боя, прежде всего – потерь российских оккупантов в живой силе, технике, способностях российской армии в целом. Это поразительные цифры. Которые доказывают, что Украина на самом деле является щитом Европы. Важно, что этот обзор был подготовлен именно партнерами на основе их данных и оценок", – сообщил Резников.

Кроме того, Резников в своем выступлении отметил три приоритета Украины.

"Во-первых, это укрепление mission oriented approach. Мы просим коллег сконцентрировать усилия на увеличении способностей ВСУ осуществить конкретные миссии. Одна из них – разблокировка наших портов и обеспечение безопасности в западной части Черного моря. Первые результаты в виде освобождения острова Змеиный все видели. Эта работа продолжается. Не исключены новые "жесты доброй воли" от оккупантов", – написал Резников.

Во-вторых, он отметил, что пора систематизировать работу по обслуживанию и ремонту иностранной техники, которую получает Украина.

"Это масштабная задача, поскольку речь уже идет о сотнях единиц. Нужна координация многих стран в юридической, финансовой, организационной плоскости и на уровне производственных мощностей", - сообщил Резников.

В-третьих, по его словам, Украина активизирует усилия по обеспечению прозрачности учета и использованию международной военной помощи. В частности, будет ускорен процесс внедрения "натовской" программы LOGFAS.

Также министр отметил три вещи, которые услышал от коллег.

"Первое – ряд стран прямым текстом заявил, что никакой "усталости" от войны в Украине нет и не будет. Есть понимание, что на кону не Украина, а безопасность всей Европы. Весь мир видит, как наши защитники и защитницы держат линию фронта протяженностью более 2500 км. Это как расстояние от Варшавы до Барселоны. Осознание Украины как щит Европы на востоке ускоряется. В общем, общая позиция участников "Рамштайна" - поддерживать Украину к победе", - написал Резников.

Второе, по его словам, это то, что было несколько раз подчеркнуто, что время очень важно.

"Я сделал акцент на этом в своем выступлении, но этот тезис уже существует в повестке дня тех, кто нас поддерживает. Делаем все, чтобы она была реализована на практике. Третье – многие партнеры готовы тренировать наших воинов. Это возможность получить качественный резерв, который овладеет западными вооружениями и техникой. И создаст условия для увеличения объема поддержки", – сообщил Резников.

Дополнение

Формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле США. Первая встреча состоялась в немецком Рамштайне в конце апреля.

Вторая встреча состоялась в виртуальном формате 23 мая.

15 июня в Брюсселе прошло третье заседание группы.

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