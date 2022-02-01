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Шахед-136

П'ять затребуваних трамвайних маршрутів зупинять роботу в Одесі

П'ять затребуваних трамвайних маршрутів зупинять роботу в Одесі

Київ • УНН

 • 17076 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Трамвайні маршрути №5, 12, 17, 18 та 28 зупинять роботу в Одесі з 1 лютого у зв'язку з капітальним ремонтом перехрестя в районі ринку "Привіз", інформує УНН.

Деталі

Трамваї зупинять роботу до кінця березня, повідомили у мерії.

На період ремонтних робіт в Одесі запустять тимчасові автобусні та тролейбусні маршрути, які мають замінити зупинені трамваї.

Раніше в мерії повідомляли, що пріоритетом є закінчення ремонту біля Привозу до початку курортного сезону, оскільки чотири з п'яти маршрутів є єдиним трамвайним сполученням, яке пов'язує приморську частину міста - район Французького бульвару, Аркадії та Великого Фонтану - з іншими частинами Одеси.

Ремонт біля Привозу торкнеться жвавого перехрестя вулиць Преображенської та Пантелеймонівської. Одеситам пророкують сильні затори. Роботи пов'язані із запуском безпересадкового трамвайного маршруту "Північ-Південь", який з'єднає дві крайні точки міста – селище Котовського та житловий масив Таїрова.

Крім асфальту та нових рейок, на ділянці планують замінити комунікації: водогін, електрокабелі, каналізацію.

Створення маршруту "Північ-Південь" триває з 2016 року. В його межах відбулася реконструкція Тираспольської площі, Старосінної площі, Преображенської вулиці, транспортної розв'язки біля Пересипського мосту та Новощепного ряду.

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