П'ять затребуваних трамвайних маршрутів зупинять роботу в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Трамвайні маршрути №5, 12, 17, 18 та 28 зупинять роботу в Одесі з 1 лютого у зв'язку з капітальним ремонтом перехрестя в районі ринку "Привіз", інформує УНН.
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Трамваї зупинять роботу до кінця березня, повідомили у мерії.
На період ремонтних робіт в Одесі запустять тимчасові автобусні та тролейбусні маршрути, які мають замінити зупинені трамваї.
Раніше в мерії повідомляли, що пріоритетом є закінчення ремонту біля Привозу до початку курортного сезону, оскільки чотири з п'яти маршрутів є єдиним трамвайним сполученням, яке пов'язує приморську частину міста - район Французького бульвару, Аркадії та Великого Фонтану - з іншими частинами Одеси.
Ремонт біля Привозу торкнеться жвавого перехрестя вулиць Преображенської та Пантелеймонівської. Одеситам пророкують сильні затори. Роботи пов'язані із запуском безпересадкового трамвайного маршруту "Північ-Південь", який з'єднає дві крайні точки міста – селище Котовського та житловий масив Таїрова.
Крім асфальту та нових рейок, на ділянці планують замінити комунікації: водогін, електрокабелі, каналізацію.
Створення маршруту "Північ-Південь" триває з 2016 року. В його межах відбулася реконструкція Тираспольської площі, Старосінної площі, Преображенської вулиці, транспортної розв'язки біля Пересипського мосту та Новощепного ряду.