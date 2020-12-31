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П'ять рекомендацій від лікаря, як прокинутися в 2021 році без похмілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Довгоочікуваний Новий рік вже на носі. У запалі святкувань легко упустити момент і сильно перебрати свою норму алкоголю. Лікар Андрій Роханський розповів УНН про основні рекомендації для бадьорого безпохмільного ранку 1 січня.

П'ять рекомендацій від лікаря, як прокинутися в 2021 році без похмілля

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На допомогу тим, хто не встигає: список алкогольного меню на Новий рік

Першою рекомендацією стала своєрідна алкогольна “розминка” перед святковим застіллям.

“Краще за кілька годин або в обід перед вечірнім гулянням, наприклад, розім’ятися — випити 100 грам. Це розминає печінку і це працює”, — розповів лікар.

Другим радою, про який ми багато разів чули — це не пити на голодний шлунок і добре закушувати.

“Під час застілля потрібно їсти добре. І пити під час застілля негазовану мінеральну воду. Вона розбавляє концентрацію алкоголю в крові і не дає впливати на підшлункову залозу. Тому що удар алкоголю йде в першу чергу на підшлункову залозу, як і жирна їжа, якою закушують алкоголь. Печінка — це в тривалій перспективі вживання алкоголю”, — підкреслює Рохановскій.

За його словами, рекомендацією номер три став обов’язкове активоване вугілля перед застіллям.

“Активоване вугілля можна випити перед застіллям. Але краще — натщесерце і на наступний ранок, якщо у вас була алкогольна інтоксикація”, — підкреслив він.

Також четвертою рекомендацією медика стало вживання ферментів, які допоможуть підшлунковій впоратися з навантаженням.

“Перед застіллям — краще таблетки з ферментами, наприклад — панкреатином, щоб поліпшити травлення і розщеплення”, — повідомив лікар.

Важливою п’ятої рекомендацією Роханського стала порада звернути увагу на святковому столі на їжу переважно білкового змісту, а не вуглеводного.

“Що стосується їжі — побільше білкової їжі, не вуглеводної. М’ясні страви найкраще затримують швидке підвищення концентрації алкоголю в крові”, — підсумував лікар.

Нагадаємо, експерти бренду першої крафтової горілки “Др. Житник ” дали 5 простих порад, як зберегти ясність розуму в новорічну ніч і як можна довше не п’яніти.

Раніше УНН писав, що в ТОП-5 виробників якісного українського алкоголю відноситься такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Др.Жітнік”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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