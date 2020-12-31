П'ять рекомендацій від лікаря, як прокинутися в 2021 році без похмілля
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Довгоочікуваний Новий рік вже на носі. У запалі святкувань легко упустити момент і сильно перебрати свою норму алкоголю. Лікар Андрій Роханський розповів УНН про основні рекомендації для бадьорого безпохмільного ранку 1 січня.
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Першою рекомендацією стала своєрідна алкогольна “розминка” перед святковим застіллям.
“Краще за кілька годин або в обід перед вечірнім гулянням, наприклад, розім’ятися — випити 100 грам. Це розминає печінку і це працює”, — розповів лікар.
Другим радою, про який ми багато разів чули — це не пити на голодний шлунок і добре закушувати.
“Під час застілля потрібно їсти добре. І пити під час застілля негазовану мінеральну воду. Вона розбавляє концентрацію алкоголю в крові і не дає впливати на підшлункову залозу. Тому що удар алкоголю йде в першу чергу на підшлункову залозу, як і жирна їжа, якою закушують алкоголь. Печінка — це в тривалій перспективі вживання алкоголю”, — підкреслює Рохановскій.
За його словами, рекомендацією номер три став обов’язкове активоване вугілля перед застіллям.
“Активоване вугілля можна випити перед застіллям. Але краще — натщесерце і на наступний ранок, якщо у вас була алкогольна інтоксикація”, — підкреслив він.
Також четвертою рекомендацією медика стало вживання ферментів, які допоможуть підшлунковій впоратися з навантаженням.
“Перед застіллям — краще таблетки з ферментами, наприклад — панкреатином, щоб поліпшити травлення і розщеплення”, — повідомив лікар.
Важливою п’ятої рекомендацією Роханського стала порада звернути увагу на святковому столі на їжу переважно білкового змісту, а не вуглеводного.
“Що стосується їжі — побільше білкової їжі, не вуглеводної. М’ясні страви найкраще затримують швидке підвищення концентрації алкоголю в крові”, — підсумував лікар.
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