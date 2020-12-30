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На допомогу тим, хто не встигає: список алкогольного меню на Новий рік

Київ • УНН

 • 17461 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Сучасний темп життя настільки напружений і завантажений, що часто ми готуємося до свят в останній момент. Для тих, хто ще не встиг вирішити, що купувати з алкоголю на святковий стіл або знаходиться у сумнівах, експерти бренду якісного українського алкоголю Prime підготували список обов'язкових алкогольних покупок, без яких Новий 2021 рік не обійдеться, інформує УНН.

На допомогу тим, хто не встигає: список алкогольного меню на Новий рік

1. Шампанське: що-небудь ігристе і іскристе для півночі

Найчастіше за новорічним столом шампанське не п'ють весь вечір - лише піднімають келих опівночі, зустрічаючи Новий рік. Для такого випадку підійде стара-добра "ігриста класика". Але якщо потрібно щось, що здатне здивувати гостей, то поекспериментуйте з яскраво-блакитними винними напоями або зробіть ставку на незвичайний пікантний смак, наприклад, з колекції винно-газованих напоїв Caprizo.

2. Настоянка: що-небудь на травах для символу 2021 року - Металевого Бика

Не забудьте порадувати символ наступаючого нового року - Металевого Бика - алкоголем на травах на святковому столі. Так, підійде джин, у якого приємний присмак ялівцю стійко асоціюється з новорічними святами. В якості "трав'яного" алкоголю відмінно підуть і різноманітні міцні настоянки. Так, настоянка першої крафтової горілки "Др. Житник" "Калгановська з медом" створена на основі знаменитого кореню калгану з додаванням українського меду. Ідеальний вибір, якщо враховувати, що астрологи рекомендують для зустрічі 2021 року ставити на стіл алкогольні напої на основі меду.

3. Горілка: що-небудь традиційне для атмосфери

Горілка є алкогольним напоєм, який найменше схильний викликати важке похмілля зранку. Крім того, вона - традиційний алкоголь будь-якого українського застілля. Особливо - на Новий рік. Тому, якщо помірно пити якісну горілку, то на ранок можна без проблем бути готовим до продуктивного початку 2021 року. Головне - купувати високоякісну горілку довірених виробників. Наприклад, горілка Prime виготовляється зі спиртів найвищого класу і артезіанської води, що гарантовано застрахує від похмілля при розумному споживанні. До того ж, у неї безліч варіантів вживання під будь-який характер святкування і закусок: як у чистому вигляді, так і в якості компонента різноманітних коктейлів.

Нагадаємо, що ЛГЗ "Prime" входить до ТОП-5 рейтингу надійних виробників якісного українського алкоголю.

Раніше експерти назвали ТОП-3 найбільш незвичайних алкогольних напоїв, які обов'язково треба спробувати на Новий рік.

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