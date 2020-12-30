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На помощь тем, кто не успевает: список алкогольного меню на Новый год

Киев • УНН

 • 17461 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Современный темп жизни настолько напряженный и загруженный, что часто мы готовимся к праздникам в последний момент. Для тех, кто еще не успел решить, что покупать из алкоголя на праздничный стол или находится в сомнениях, эксперты бренда качественного украинского алкоголя Prime подготовили список обязательных алкогольных покупок, без которых Новый 2021 год не обойдется, информирует УНН.

На помощь тем, кто не успевает: список алкогольного меню на Новый год

1. Шампанское: что-нибудь игристое и искрящееся для полуночи

Чаще всего за новогодним столом шампанское не пьют весь вечер - только поднимают бокал в полночь, встречая Новый год. Для такого случая подойдет старая-добрая "игристая классика". Но если нужно что-то, что способно удивить гостей, то поэкспериментируйте с ярко-голубыми винными напитками или сделайте ставку на необычный пикантный вкус, например, из коллекции винно-газированных напитков Caprizo.

2. Настойка: что-нибудь на травах для символа 2021 года - Металлического Быка

Не забудьте порадовать символ наступающего нового года - Металлического Быка - алкоголем на травах на праздничном столе. Так, подойдет джин, у которого приятный привкус можжевельника устойчиво ассоциируется с новогодними праздниками. В качестве "травяного" алкоголя отлично пойдут и разнообразные крепкие настойки. Так, настойка первой крафтовой водки "Др. Житник" "Калгановская с медом" создана на основе знаменитого корня калгана с добавлением украинского меда. Идеальный выбор, если учитывать, что астрологи рекомендуют для встречи 2021 года ставить на стол алкогольные напитки на основе меда.

3. Водка: что-нибудь традиционное для атмосферы

Водка является алкогольным напитком, который меньше всего склонен вызывать тяжелое похмелье утром. Кроме того, она - традиционный алкоголь любого украинского застолья. Особенно - на Новый год. Поэтому, если умеренно пить качественную водку, то на утро можно без проблем быть готовым к продуктивному началу 2021 года. Главное - покупать высококачественную водку доверенных производителей. Например, водка Prime изготавливается из спиртов высочайшего класса и артезианской воды, что гарантированно застрахует от похмелья при разумном потреблении. К тому же, у нее множество вариантов применения под любой характер празднования и закусок: как в чистом виде, так и в качестве компонента различных коктейлей.

Напомним, что ЛВЗ "Prime" входит в ТОП-5 рейтинга надежных производителей качественного украинского алкоголя.

Ранее эксперты назвали ТОП-3 самых необычных алкогольных напитков, которые обязательно надо попробовать на Новый год.

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