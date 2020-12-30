На помощь тем, кто не успевает: список алкогольного меню на Новый год

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Современный темп жизни настолько напряженный и загруженный, что часто мы готовимся к праздникам в последний момент. Для тех, кто еще не успел решить, что покупать из алкоголя на праздничный стол или находится в сомнениях, эксперты бренда качественного украинского алкоголя Prime подготовили список обязательных алкогольных покупок, без которых Новый 2021 год не обойдется, информирует УНН.