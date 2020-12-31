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Пять рекомендаций от врача, как проснуться в 2021 году без похмелья

Киев • УНН

 • 13915 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Долгожданный Новый год уже на носу. В пылу празднований легко упустить момент и сильно перебрать свою норму алкоголя. Врач Андрей Роханский рассказал УНН об основных рекомендациях для бодрого безпохмельного утра 1 января.

Пять рекомендаций от врача, как проснуться в 2021 году без похмелья

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Первой рекомендацией стала своеобразная алкогольная “разминка” перед праздничным застольем.

“Лучше за несколько часов или в обед перед вечерним застольем, к примеру, размяться — выпить 100 грамм. Это разминает печень и это работает”, — рассказал врач.

Вторым советом, о котором мы много раз слышали — это не пить на голодный желудок и хорошо закусывать.

“Во время застолья нужно есть хорошо. И пить во время застолья негазированную минеральную воду. Она разбавляет концентрацию алкоголя в крови и не дает воздействовать на поджелудочную железу. Потому что удар алкоголя идет в первую очередь на поджелудочную железу, как и жирная пища, которой закусывают алкоголь. Печень — это в длительной перспективе употребления алкоголя”, — подчеркивает Роханский.

По его словам, рекомендацией номер три стал обязательный активированный уголь перед застольем.

“Активированный уголь можно выпить перед застольем. Но лучше — натощак и на следующее утро, если у вас была алкогольная интоксикация”, — подчеркнул он.

Также четвертой рекомендацией медика стало употребление ферментов, которые помогут поджелудочной справиться с нагрузкой.

“Перед застольем — лучше таблетки с ферментами, например — панкреатином, чтобы улучшить пищеварение и расщепление”, — сообщил врач.

Важной пятой рекомендацией Рохановского стал совет обратить внимание на праздничном столе на пищу преимущественно белкового содержания, а не углеводного.

“Что касается еды — побольше белковой пищи, не углеводной. Мясные блюда лучше всего задерживают быстрое повышение концентрации алкоголя в крови”, — подытожил врач.

Напомним, эксперты бренда первой крафтовой водки “Др. Житник” дали 5 простых советов, как сохранить ясность ума в новогоднюю ночь и как можно дольше не пьянеть.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 производителей качественного украинского алкоголя относится такие ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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