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П'ять меморіальних дощок встановлять у Києві

П'ять меморіальних дощок встановлять у Києві

Київ • УНН

 • 3777 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН.  П'ять меморіальних дощок на честь видатних діячів, Героя України та загиблого в зоні проведення АТО встановлять у Києві. Про це УНН  повідомили у прес-службі КМДА.

Так, на фасаді будинку на вулиці Червоноткацькій, 19 встановлять меморіальну дошку на честь українського кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України Фелікса Соболєва. На честь українського актора, народного артиста України Броніслава Брондукова та української акторки Маргарити Кринициної встановлять меморіальні дошки на фасаді будинку на бульварі Амвросія Бучми, 8.

Також встановлять меморіальну дошку на честь загиблого в зоні проведення антитерористичної операції Георгія Тороповського на фасаді будинку на вулиці Георгія Тороповського, 49/5.

Меморіальну дошку на честь доктора медичних наук, професора, академіка НАНУ, Героя України Геннадія Книшова встановлять на фасаді будинку на вулиці Академіка Янгеля, 14/1.

Виготовлення та встановлення меморіальних дощок профінансують за позабюджетні кошти.

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