Пять мемориальных досок установят в Киеве

Так, на фасаде дома на ул. Красноткацкой, 19 установят мемориальную доску в честь украинского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств Украины Феликса Соболева. В честь украинского актера, народного артиста Украины Бронислава Брондукова и украинской актрисы Маргариты Криницыной установят мемориальные доски на фасаде дома на ул. Амвросия Бучмы, 8.

Также установят мемориальную доску в честь погибшего в зоне проведения антитеррористической операции Георгия Тороповського на фасаде дома на ул. Георгия Тороповського, 49/5.

Мемориальная доска в честь доктора медицинских наук, профессора, академика НАНУ, Героя Украины Геннадий Кнышов установят на фасаде дома на ул. Академика Янгеля, 14/1.

Изготовление и установка мемориальных досок профинансируют за счет внебюджетных средств.