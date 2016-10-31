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15 марта, 19:03 • 114998 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165970 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137566 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130051 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112633 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105368 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101355 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Пять мемориальных досок установят в Киеве

Пять мемориальных досок установят в Киеве

Киев • УНН

 • 3777 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Пять мемориальных досок в честь выдающихся деятелей, Героя Украины и погибшего в зоне проведения АТО установят в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, на фасаде дома на ул. Красноткацкой, 19 установят мемориальную доску в честь украинского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств Украины Феликса Соболева. В честь украинского актера, народного артиста Украины Бронислава Брондукова и украинской актрисы Маргариты Криницыной установят мемориальные доски на фасаде дома на ул. Амвросия Бучмы, 8.

Также установят мемориальную доску в честь погибшего в зоне проведения антитеррористической операции Георгия Тороповського на фасаде дома на ул. Георгия Тороповського, 49/5.

Мемориальная доска в честь доктора медицинских наук, профессора, академика НАНУ, Героя Украины Геннадий Кнышов установят на фасаде дома на ул. Академика Янгеля, 14/1.

Изготовление и установка мемориальных досок профинансируют за счет внебюджетных средств.

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Киев

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