Путіна офіційно висунули кандидатом в президенти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Ініціативна група в ході засідання офіційно заявила про висунення дійсного президента Росії Володимира Путіна кандидатом в президенти на виборах в 2018 році, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Пропоную прийняти рішення. Ставлю питання на голосування .... Рішення прийнято одноголосно", - озвучила результати керівник центру обдарованих дітей "Сіріус" Олена Шмельова, яка очолила ініціативну групу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Собчак висунули кандидатом в президенти Росії
"Всі разом ми зробили велику справу - ми підтримали Володимира Володимировича, підтримали нашого президента", - зазначила Шмельова.
Нагадаємо, Путін в середині грудня заявив, що піде на вибори, але як самовисуванець, але розраховує на підтримку партій і громадських організацій.