путін зустрічався з лідером партії "Яблуко": обговорювали необхідність "припинення вогню" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні у рф диктатор володимир путін зустрівся із лідером політичної партії "Яблуко" григорієм явлінським. Як повідомляє пресслужба партії, йшлося про необхідність "припинення вогню" в Україні, передає УНН.
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«Як відомо, припинення вогню є принциповою позицією Явлинського. Лідер «Яблука» вважає, що необхідно якнайшвидше розпочинати переговори про припинення вогню і готовий особисто в них брати участь. григорій явлінський докладно виклав свою позицію», - йдеться у повідомленні.
Додамо
Вибори президента рф-2024 не обговорювалися на зустрічі. Раніше явлінський заявляв про те, що розгляне можливість участі у президентських виборах, якщо громадяни самі і за своєю ініціативою зберуть щонайменше 10 мільйонів підписів за його висунення.
У той же час у кремлі інформацію про зустріч путіна та ялінського не коментують.