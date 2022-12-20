путін завтра збере розширене засідання колегії міноборони: шойгу доповість про хід війни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. російський диктатор володимир путін завтра проведе розширене засідання колегії Міноборони. Як пишуть росЗМІ, буде підбивати підсумки зіяльності зс рф, а також поставить завдання на 2023 рік, передає УНН.
Деталі
За даними ЗМІ, путін завтра проведе розширене засідання колегії Міноборони. Засідання відбудеться в Національному центрі управління обороною, де учасники підіб'ють підсумки діяльності збройних сил за рік і поставлять завдання на 2023 рік.
З основною доповіддю виступить міністр оборони рф сергій шойгу - "доповість про хід спецоперації, кількість озброєння та військової техніки, що надійшла до військ у році, що минає, будівництво військової інфраструктури, результати міжнародної діяльності відомства та соціальної захищеності військових".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: путін і лукашенко невдовзі знову мають зустрітися, у мінську був "танок" без критичних рішень - Кулеба
Доповнення
Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні висловив припущення, що російському лідеру володимиру путіну на зустрічі у понеділок знову не вдалося вмовити правителя білорусі олександра лукашенка вступити у війну з Україною.