путин завтра соберет расширенное заседание коллегии минобороны: шойгу доложит о ходе войны

Детали

По данным СМИ, путин завтра проведет расширенное заседание коллегии минобороны. Заседание состоится в Национальном центре управления обороной, где участники подведут итоги деятельности вооруженных сил за год и поставят задачи на 2023 год.

С основным докладом выступит министр обороны рф сергей шойгу - "доклад о ходе спецоперации, количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в уходящем году, строительство военной инфраструктуры, результаты международной деятельности ведомства и социальной защищенности военных".

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Дополнение

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке выразил предположение, что российскому лидеру владимиру путину на встрече в понедельник снова не удалось уговорить правителя беларуси александра лукашенко вступить в войну с Украиной.