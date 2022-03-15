Путін та Шойгу планують вирубку та продаж українського лісу - ГУР Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Держава-окупант планує масові вирубки українських лісів. Про це йдеться в листі російського міністра оборони Сергія Шойгу «Про можливість вирубки на землях оборони», адресованому особисто Владіміру Путіну, який у вівторок оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони, пише УНН.
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Так, документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських «лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень». Плануються вирубки «будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини».
При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб зс рф деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії окупанта.
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“На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику. Тотальне вирубування зелених насаджень це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду. Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності”, - наголошують у ГУР МОУ.
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