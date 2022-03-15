Путин и Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса - ГУР Минобороны

Детали

Так, документ подразумевает получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и любого возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

При этом, указано в письме, неиспользованная для нужд вс рф древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии оккупанта.

Цитата

“На сегодня без исключения все леса, которые оказались на временно оккупированных территориях, находятся в зоне высочайшего риска. Тотальная вырубка зеленых насаждений - это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида. Последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации. Когда захватчики уничтожали и вывозили материальные и природные ценности”, - отмечают в ГУР МОУ.

Ранее

Как писал УНН, накануне украинская разведка обнародовала имена российских летчиков, которые убивают украинцев.