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Путин и Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса - ГУР Минобороны

Путин и Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса - ГУР Минобороны

Киев • УНН

 • 163708 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Государство-оккупант планирует массовые вырубки украинских лесов. Об этом говорится в письме российского министра обороны Сергея Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", адресованном лично Владимиру Путину, которое во вторник обнародовало Главное управление разведки Минобороны, пишет УНН.

Детали

Так, документ подразумевает получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и любого возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

При этом, указано в письме, неиспользованная для нужд вс рф древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии оккупанта.

Цитата

“На сегодня без исключения все леса, которые оказались на временно оккупированных территориях, находятся в зоне высочайшего риска. Тотальная вырубка зеленых насаждений - это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида. Последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации. Когда захватчики уничтожали и вывозили материальные и природные ценности”, - отмечают в ГУР МОУ.

Ранее

Как писал УНН, накануне украинская разведка обнародовала имена российских летчиков, которые убивают украинцев.

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