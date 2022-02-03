Путін та Макрон зідзвонились поговорити про Україну та "гарантії безпеки". Не обійшлось без шпильок у бік Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президенти Росії та Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон зідзвонились, щоб продовжити діалог щодо України та "гарантій безпеки". Не обійшлось із без шпильок у бік Києва від господаря Кремля, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у Кремлі, лідери продовжили "предметний діалог щодо ситуації навколо України та питань, пов'язаних з російською ініціативою щодо вироблення довгострокових правових гарантій безпеки Російської Федерації".
Лідери обмінялися оцінками поточного стану справ, у тому числі з урахуванням недавніх контактів з низкою міжнародних партнерів, а також у контексті головування Франції у Раді Європейського Союзу, йдеться у повідомленні.
У той же час, за інформацією Кремля, "Путін знову привернув увагу до провокаційних заяв та дій київського керівництва, що суперечать мінським домовленостям".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін поскаржився Джонсону на Київ і НАТО: одні "саботують" мінські угоди, а інші - не реагують на занепокоєння Кремля
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.
Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.