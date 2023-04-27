путін сьогодні зателефонує Ердогану
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російський диктатор володимир путін у четвер зателефонує президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, повідомив у коментарі журналістам його прессекретар дмитро пєсков, передає УНН.
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У коментарі журналістам пєсков повідомив, що кремлю нічого невідомо про здоров'я турецького президента. Водночас, він додав, що о 15:00 лідери проведуть телефонну розмову.
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“Ми готуємося до телефонної змістовної розмови, як я вже сказав, і до змістовного спілкування двох президентів”, – сказав він.
Доповнення
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок перервав інтерв'ю у прямому ефірі, а потім повернувся і вибачився, заявивши, що йому стало погано. Як написав Ердоган у Twitter, усі його публічні заходи скасовано за порадою лікарів.
Як зазначає AFP, 69-річний турецький лідер у вівторок виступив із трьома передвиборчими промовами перед парламентськими і президентськими виборами 14 травня. Він мав завершити вечір виступом у прямому ефірі для спільного інтерв'ю з Ulke TV і Kanal 7. Однак його поява на ТБ розпочалася з більш ніж 90-хвилинним запізненням, а потім була перервана посеред запитання через десять хвилин шоу. Камера затремтіла, і репортер, який ставив запитання, піднявся зі свого стільця, коли трансляція припинилася.
Ердоган повернувся приблизно через 15 хвилин, щоб вибачитися за те, що йому стало погано.
"Вчора і сьогодні була важка робота. Тому в мене шлунковий грип", - сказав Ердоган.
За даними ЗМІ, у президента стався інфаркт. Однак його адміністрація спростувала цю інформацію.