В администрации Эрдогана отрицают информацию о его инфаркте
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Центр противодействия дезинформации при администрации Эрдогана отрицает информацию об инфаркте главы государства. Об этом пишет УНН со ссылкой на A Haber.
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"Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности. Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган посетит церемонию первой загрузки топлива на АЭС "Аккую", которая состоится завтра в режиме видеоконференции", - написали в Центре противодействия дезинформации при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Детали
Вице-президент Турции Фуат Октай также сделал заявление о состоянии здоровья президента Эрдогана.
"Здоровье нашего президента очень хорошее. Мы постоянно общаемся. У него была легкая простуда", - сказал Октай.
Кроме того, директор по коммуникациям Фахреттин Алтун тоже решительно отверг "безосновательные обвинения" относительно здоровья Эрдогана.
"Мы решительно отвергаем эти безосновательные заявления относительно здоровья нашего президента господина Реджепа Тайипа Эрдогана. Независимо от того, сколько дезинформации распространяется, ничто не сможет изменить тот факт, что турецкий народ поддерживает своего лидера и что Эрдоган и "Партия справедливости и развития" победят на выборах 14 мая", - написал Алтун.
Напомним
Накануне, Эрдоган отменил все публичные мероприятия из-за того, что ему стало плохо во время телеинтервью.