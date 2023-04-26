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Ердоган скасував публічні заходи на сьогодні: напередодні йому стало зле під час телеінтерв'ю

Ердоган скасував публічні заходи на сьогодні: напередодні йому стало зле під час телеінтерв'ю

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок, за повідомленнями, перервав інтерв’ю в прямому ефірі, а потім повернувся і вибачився, заявивши, що йому стало зле. Як написав Ердоган у Twitter, на сьогодні усі його публічні заходи скасовано за порадою лікарів, пише УНН.

Цитата

"Я хотів би подякувати кожному представнику моєї благородної нації, кожному з моїх братів і сестер, які передали свої побажання та молитви за невеликі незручності, які я відчув під час ефіру через мою зайнятість роботою. Сьогодні відпочиватиму вдома за порадою наших лікарів. На жаль, сьогодні ми не зможемо зібратися з моїми братами з Кириккале, Йозгата та Сіваса", - написав Ердоган.

Деталі

Як зазначає AFP, 69-річний турецький лідер у вівторок виступив із трьома передвиборчими промовами перед парламентськими та президентськими виборами 14 травня. Він мав завершити вечір виступом у прямому ефірі для спільного інтерв’ю Ulke TV і Kanal 7. Однак його поява на ТБ почалася з більш ніж 90-хвилинним запізненням, а потім була перервана посеред запитання через десять хвилин шоу. Камера затремтіла, і репортер, який ставив запитання, підвівся зі свого стільця, коли трансляція припинилася.

Ердоган повернувся приблизно через 15 хвилин, щоб вибачитися за те, що йому стало зле.

"Вчора і сьогодні була важка робота. Тому у мене шлунковий грип", - сказав Ердоган.

"У якийсь момент я подумав, чи не буде це неправильно зрозумілим, якщо ми скасуємо програму. Але ми пообіцяли. Я прошу вибачення у вас і нашої аудиторії", - додав він.

Його обличчя виглядало втомленим, а очі сльозилися, коли він говорив, зазначає видання.

Потім турецький лідер відповів ще на кілька запитань перед тим, як завершити ефір.

Доповнення

Ердоган і його партія домінували в турецькій політиці протягом останніх 20 років. Але нинішня кампанія, як зазначає AFP, ставить перед Ердоганом один із найскладніших викликів за весь час його жорсткого правління.

Опитування показують, що він йде ніздря в ніздрю або програє лідеру опозиції Кемалю Кілічдароглу.

"Я передаю мої найкращі побажання пану Ердогану", - написав Кілічдароглу у Twitter через кілька хвилин після виходу всорашнього ефіру.

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