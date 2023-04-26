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Эрдоган отменил публичные мероприятия на сегодня: накануне ему стало плохо во время телеинтервью

Эрдоган отменил публичные мероприятия на сегодня: накануне ему стало плохо во время телеинтервью

Киев • УНН

 • 499118 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, по сообщениям, прервал интервью в прямом эфире, а затем вернулся и извинился, заявив, что ему стало плохо. Как написал Эрдоган в Twitter, на сегодня все его публичные мероприятия отменены по совету врачей, пишет УНН.

Цитата

"Я хотел бы поблагодарить каждого представителя моей благородной нации, каждого из моих братьев и сестер, которые передали свои пожелания и молитвы за небольшие неудобства, которые я испытал во время эфира из-за моей занятости работой. Сегодня буду отдыхать дома по совету наших врачей. К сожалению, сегодня мы не сможем собраться с моими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сиваса", - написал Эрдоган.

Детали

Как отмечает AFP, 69-летний турецкий лидер во вторник выступил с тремя предвыборными речами перед парламентскими и президентскими выборами 14 мая. Он должен был завершить вечер выступлением в прямом эфире для совместного интервью с Ulke TV и Kanal 7. Однако его появление на ТВ началось с более чем 90-минутным опозданием, а затем было прервано посреди вопроса через десять минут шоу. Камера задрожала, и репортер, задававший вопрос, поднялся со своего стула, когда трансляция прекратилась.

Эрдоган вернулся примерно через 15 минут, чтобы извиниться за то, что ему стало плохо.

"Вчера и сегодня была тяжелая работа. Поэтому у меня желудочный грипп", - сказал Эрдоган.

"В какой-то момент я подумал, не будет ли это неправильно понятым, если мы отменим программу. Но мы пообещали. Я прошу прощения у вас и нашей аудитории", - добавил он.

Его лицо выглядело уставшим, а глаза слезились, когда он говорил, отмечает издание.

Затем турецкий лидер ответил еще на несколько вопросов перед тем, как завершить эфир.

Дополнение

Эрдоган и его партия доминировали в турецкой политике в течение последних 20 лет. Но нынешняя кампания, как отмечает AFP, ставит перед Эрдоганом один из самых сложных вызовов за все время его жесткого правления.

Опросы показывают, что он идет ноздря в ноздрю или проигрывает лидеру оппозиции Кемалю Киличдароглу.

"Я передаю мои наилучшие пожелания господину Эрдогану", - написал Киличдароглу в Twitter через несколько минут после выхода вчерашнего эфира.

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