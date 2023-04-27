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В адміністрації Ердогана заперечують інформацію щодо його інфаркту

В адміністрації Ердогана заперечують інформацію щодо його інфаркту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Центр протидії дезінформації при адміністрації Ердогана заперечує інформацію стосовно інфаркту очільника держави. Про це пише УНН з посиланням на A Haber.

Цитата

"Твердження про те, що у президента Ердогана стався серцевий напад і він був госпіталізований, не відповідають дійсності. Наш президент Реджеп Тайіп Ердоган відвідає церемонію першого завантаження палива на АЕС "Аккую", яка відбудеться завтра в режимі відеоконференції", - написали у Центрі протидії дезінформації при Управлінні з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Деталі

Віце-президент Туреччини Фуат Октай також зробив заяву щодо стану здоров'я президента Ердогана.

"Здоров'я нашого президента дуже добре. Ми постійно спілкуємося. У нього була легка застуда", - сказав Октай. 

Крім того, директор із комунікацій Фахреттін Алтун теж рішуче відкинув "безпідставні звинувачення" щодо здоров’я Ердогана.

"Ми рішуче відкидаємо ці безпідставні заяви щодо здоров’я нашого президента пана Реджепа Таїпа Ердогана. Незалежно від того, скільки дезінформації поширюється, ніщо не зможе змінити той факт, що турецький народ підтримує свого лідера і що Ердоган і "Партія справедливості та розвитку" переможуть на виборах 14 травня", - написав Алтун. 

Нагадаємо

Напередодні, Ердоган скасував всі публічні заходи через те, що йому стало зле під час телеінтерв'ю.

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