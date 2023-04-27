путин сегодня созвонится с Эрдоганом

Детали

В комментарии журналистам песков сообщил, что кремлю ничего неизвестно о здоровье турецкого президента. В то же время, он добавил, что в 15:00 лидеры проведут телефонный разговор.

Цитата

“Мы готовимся к телефонному содержательному разговору, как я уже сказал, и к содержательному общению двух президентов”, – сказал он.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник прервал интервью в прямом эфире, а затем вернулся и извинился, заявив, что ему стало плохо. Как написал Эрдоган в Twitter, все его публичные мероприятия отменены по совету врачей.

Как отмечает AFP, 69-летний турецкий лидер во вторник выступил с тремя предвыборными речами перед парламентскими и президентскими выборами 14 мая. Он должен был завершить вечер выступлением в прямом эфире для совместного интервью с Ulke TV и Kanal 7. Однако его появление на ТВ началось с более чем 90-минутным опозданием, а затем было прервано посреди вопроса через десять минут шоу. Камера задрожала, и репортер, задававший вопрос, поднялся со своего стула, когда трансляция прекратилась.

Эрдоган вернулся примерно через 15 минут, чтобы извиниться за то, что ему стало плохо.

"Вчера и сегодня была тяжелая работа. Поэтому у меня желудочный грипп", - сказал Эрдоган.

По данным СМИ, у президента случился инфаркт. Однако его администрация опровергла данную информацию.