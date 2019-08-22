Путін: Росія не прагне до Ради Європи, якщо її там не хочуть бачити
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Росії та Ради Європи (РЄ) слід ставитися одна до одної неупереджено і разом вирішувати виникаючі питання, заявив в середу президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. При цьому він додав, що, якщо в РЄ Росію не чекають, то вона в туди "не прагне". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми повинні ставитися один до одного неупереджено, об'єктивно оцінювати все, що відбувається в наших країнах, і шукати разом вирішення тих питань, які виникають", - зазначив президент РФ.
"Що стосується нашої роботи в Раді Європи. Ми туди не прагнемо, якщо нас там не хочуть бачити. Але тоді ті люди, про інтереси яких ви проявляєте таку ніжну турботу, не зможуть звернутися до Європейського суду з прав людини", - додав він.
У свою чергу Нііністьо заявив, що вважає важливим продовження участі Росії в Раді Європи.
"З червня РФ бере найповнішу участь у роботі Ради Європи. Фінляндія також сприяла вирішенню проблеми. Вкрай важливо, що РФ залишається в європейській системі прав людини", - вказав Нііністьо.
Делегація РФ в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в квітні 2014 року через окупацію Криму і початок військових дій на Донбасі була позбавлена права голосувати, брати участь у наглядових місіях і входити до складу керівних органів.
Нагадаємо, ПАРЄ повернула повноваження делегації РФ в повному обсязі 26 червня.