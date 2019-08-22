Путін: Росія не прагне до Ради Європи, якщо її там не хочуть бачити

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Росії та Ради Європи (РЄ) слід ставитися одна до одної неупереджено і разом вирішувати виникаючі питання, заявив в середу президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. При цьому він додав, що, якщо в РЄ Росію не чекають, то вона в туди "не прагне". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.