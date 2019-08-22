Путин: Россия не рвется в Совет Европы, если ее там не хотят видеть
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. России и Совету Европы (СЕ) следует относиться друг к другу непредвзято и вместе решать возникающие вопросы, заявил в среду президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё. При этом он добавил, что, если в СЕ Россию не ждут, то она в туда "не рвется". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы должны относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать все, что происходит в наших странах, и искать вместе решение тех вопросов, которые возникают", - отметил президент РФ.
"Что касается нашей работы в Совете Европы. Мы туда не рвемся, если нас там не хотят видеть. Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека", - добавил он.
В свою очередь Ниинистё заявил, что считает важным продолжение участия России в работе Совета Европы.
"С июня РФ принимает полноценное участие в работе Совета Европы. Финляндия также способствовала решению проблемы. Крайне важно, что РФ остается в европейской системе прав человека", - указал Ниинистё.
Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за оккупации Крыма и начала военных действий на Донбассе была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов.
Напомним, ПАСЕ вернула полномочия делегации РФ в полном объеме.