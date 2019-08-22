Путин: Россия не рвется в Совет Европы, если ее там не хотят видеть

КИЕВ. 22 августа. УНН. России и Совету Европы (СЕ) следует относиться друг к другу непредвзято и вместе решать возникающие вопросы, заявил в среду президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё. При этом он добавил, что, если в СЕ Россию не ждут, то она в туда "не рвется". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.