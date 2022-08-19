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путін програє інформаційну війну в Україні - шеф британської розвідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. росії не вдалося досягти успіху в кіберпросторі проти України майже через шість місяців після її вторгнення в країну, заявив голова британської розвідувальної агенції GCHQ Джеремі Флемінг у статті для The Economist, пише УНН.

путін програє інформаційну війну в Україні - шеф британської розвідки

Очільник британської розвідки Джеремі Флемінг заявив, що обидві країни використовують свої кіберможливості у війні в Україні. 

Цитата

"Поки що президент путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це є привід для радості, ми не повинні недооцінювати те, як російська дезінформація діє в інших країнах світу", - написав він у статті в The Economist.

"Як і у випадку із наземним вторгненням, початкові онлайн-плани росії, схоже, не справдилися. Використання країною наступальних кіберінструментів було безвідповідальним та невиборним", - додав Флемінг.

Деталі

Флемінг сказав, що росія розгорнула шкідливе ПЗ WhisperGate для знищення та пошкодження українських урядових систем.

Він також сказав, що росія використовувала такий сценарій щодо Сирії та на Балканах, і сказав, що онлайн-дезінформація є важливою частиною стратегії росії. Проте, GCHQ змогла це перехопити та вчасно попередити, сказав він.

Не вдаючись до подробиць, Флемінг сказав, що Національні кіберсили Великої Британії - партнерство між GCHQ і Міністерством оборони - можуть відповісти росії, з використанням наступальних кіберзасобів.

Доповнення

Протягом першого півріччя 2022 року російські хакери здійснили 1350 кібератак на українську інфраструктуру.

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