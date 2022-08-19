путин проигрывает информационную войну в Украине - шеф британской разведки

Глава британской разведки Джереми Флеминг заявил, что обе страны используют свои кибервозможности в войне в Украине.

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"Пока что президент путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать то, как российская дезинформация действует в других странах мира", - написал он в статье в The Economist.

"Как и в случае с наземным вторжением, начальные онлайн-планы россии, похоже, не оправдались. Использование страной наступательных киберинструментов было безответственным и неизберательным", - добавил Флеминг.

Детали

Флеминг сказал, что россия развернула вредоносное ПО WhisperGate для уничтожения и повреждения украинских правительственных систем.

Он также сказал, что россия использовала такой сценарий в отношении Сирии и на Балканах, и сказал, что онлайн-дезинформация является важной частью стратегии россии. Однако GCHQ смогла это перехватить и вовремя предупредить, сказал он.

Не вдаваясь в подробности, Флеминг сказал, что Национальные киберсилы Великобритании - партнерство между GCHQ и Министерством обороны - могут ответить россии, с использованием наступательных киберсредств.

Дополнение

В течение первого полугодия 2022 года российские хакеры осуществили 1350 кибератак на украинскую инфраструктуру.