Путін пів хвилини кашляв на нараді з коронавірусу

Так, у нараді брали участь урядовці РФ. Під час бесіди Путіна з міністром фінансів Антоном Сілуановим, він раптом закашлявся і не зміг зупинитися - це тривало близько пів хвилини (початок на відео з 1:24:06 - ред.).

Промова Путіна тоді зайшла про "гострі поточні фінансові проблеми".

Відзначимо, кілька місцевих ЗМІ вже припустили, що російський лідер також заразився коронавірусною інфекцією.

Раніше коронавірус було вже підтверджено у деяких членів найближчого оточення Путіна, зокрема - у його прессекретаря Дмитра Пєскова і прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.

Як повідомляв УНН, раніше у британських ЗМІ з'явилася інформація про те, що 68-річний президент Росії Володимир Путін покине свій пост на початку наступного року через наростаючі побоювання за своє здоров'я.