Путін пів хвилини кашляв на нараді з коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін сильно закашлявся під час наради щодо ситуації з коронавірусною хворобою COVID-19 у країні, яка проходила в онлайн-режимі у середу, передає кореспондент УНН.
Так, у нараді брали участь урядовці РФ. Під час бесіди Путіна з міністром фінансів Антоном Сілуановим, він раптом закашлявся і не зміг зупинитися - це тривало близько пів хвилини (початок на відео з 1:24:06 - ред.).
Промова Путіна тоді зайшла про "гострі поточні фінансові проблеми".
Відзначимо, кілька місцевих ЗМІ вже припустили, що російський лідер також заразився коронавірусною інфекцією.
Раніше коронавірус було вже підтверджено у деяких членів найближчого оточення Путіна, зокрема - у його прессекретаря Дмитра Пєскова і прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.
Як повідомляв УНН, раніше у британських ЗМІ з'явилася інформація про те, що 68-річний президент Росії Володимир Путін покине свій пост на початку наступного року через наростаючі побоювання за своє здоров'я.