Пандемия: пресс-секретарь Путина Песков инфицировался COVID-19, РФ вышла на второе место по-количеству больных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил федеральным российским СМИ, что госпитализирован с коронавирусом, пишет УНН.
“Да, я заболел. Лечусь”, — сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус (цитата по-федеральному агентству ТАСС — ред.).
Ранее о подозрении на коронавирус у пресс-секретаря президента сообщил Telegram-канал “Незыгарь”.
Во время эпидемии COVID-19 в России Дмитрий Песков непродолжительное время использовал блокатор вирусов, чья эффективность не была доказана надежными исследованиями. Когда журналисты спросили его об этом устройстве, Песков сказал, что не знает, помогает ли оно от вирусов. “Знаете, каждый сейчас носит все что можно с точки зрения каких-то превентивных средств”, — говорил Песков.
В администрации президента России есть люди, заболевшие COVID-19, сообщил Дмитрий Песков в конце марта.
Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния.
Отметим, что в самой Российской Федерации, по состоянию на 12 мая, выявлено 232 243 заболевших COVID-19, из них 2 116 - летальные.
Отметим, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь: