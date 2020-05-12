Пандемія: прес-секретар Путіна Пєсков інфікувався COVID-19, РФ вийшла на друге місце у світі за кількістю хворих

“Так, я захворів. Лікуюся”, — сказав він у відповідь на питання, чи дійсно у нього виявлено коронавірус (цитата по-федеральному агентству ТАСС — ред.).

Раніше про підозру на коронавірус у прес-секретаря президента повідомив Telegram-канал “Незигарь”.

Під час епідемії COVID-19 в Росії Дмитро Пєсков нетривалий час використовував блокатор вірусів, чия ефективність не була доведена надійними дослідженнями. Коли журналісти запитали його про цей пристрій, Пєсков сказав, що не знає, чи допомагає він від вірусів. “Знаєте, кожен зараз носить все що можна з точки зору якихось превентивних засобів”, — говорив Пєсков.

В адміністрації президента Росії є люди, хворі COVID-19, повідомив Дмитро Пєсков в кінці березня.

Коронавірус раніше був виявлений у прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, глави Мінбуду Володимира Якушева і міністра культури Ольги Любімової. Мішустін з 30 квітня перебуває під наглядом лікарів в одному з медичних закладів, лікарі відзначають позитивну динаміку його стану.

Відзначимо, що в самій Російській Федерації, станом на 12 травня, виявлено 232 243 хворих COVID-19, з них 2 116 — летальні.

Відзначимо, що російські відомства включають в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь: