Британские СМИ сообщили, что Путин уйдет в отставку из-за болезни: в Кремле ответили
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. 68-летний президент России Владимир Путин покинет свой пост в начале следующего года из-за растущих опасений за свое здоровье. Об этом со ссылкой на московские источники пишет таблоид The Sun, информирует УНН.
Так, по данным издания, у 68-летнего президента есть возможные симптомы "болезни Паркинсона".
Аналитики, изучавшие недавние кадры с Путиным, заметили, что его ноги, казалось, были в постоянном движении, и он выглядел больным, сжимая подлокотник стула, пишут журналисты. Отмечается, что пальцы дергаются, когда он держит ручку и сжимает чашку, в которой, как считают - коктейль из обезболивающими.
Отмечается, что слухи об отставке усилились в начале этой недели, когда были разработаны законы, которые делают его неприкосновенным после окончания срока.
В Кремле сообщение таблоида опровергли, сообщает российское информагентство "ТАСС".
"Нет", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собирается ли президент в отставку.
"Здоровье (у Путина - ред.) - отличное", - добавил Песков.
Как сообщал УНН, в конце октября Путин представил на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий ему стать пожизненным сенатором в составе Совета Федерации РФ, в случае его ухода с поста главы государства.