Британські ЗМІ повідомили, що Путін піде у відставку через хворобу: у Кремлі відповіли

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. 68-річний президент Росії Володимир Путін покине свій пост на початку наступного року через зростаючі побоювання за своє здоров'я. Про це із посиланням на московські джерела пише таблоїд The ​​Sun, інформує УНН.

Так, за даними видання, у 68-річного президента є можливі симптоми "хвороби Паркінсона".

Аналітики, які вивчали недавні кадри з Путіним, помітили, що його ноги, здавалося, були у постійному русі, і він виглядав хворим, стискаючи підлокітник стільця, пишуть журналісти. Відзначається, що пальці сіпаються, коли він тримає ручку і стискає чашку, в якій, як вважають - коктейль зі знеболюючими.

Відзначається, що чутки про відставку посилилися на початку цього тижня, коли були розроблені закони, які роблять його недоторканим після закінчення терміну.

У Кремлі повідомлення таблоїду спростували, повідомляє російське інформагентство "ТАСС".

"Ні", - сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи збирається президент у відставку.

"Здоров'я (у Путіна - ред.) - відмінне", - додав Пєсков.

Як повідомляв УНН, у кінці жовтня Путін представив на розгляд російської Держдуми законопроект, що дозволяє йому стати довічним сенатором у складі Ради Федерації РФ, у разі його відходу із посту глави держави.

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