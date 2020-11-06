Британські ЗМІ повідомили, що Путін піде у відставку через хворобу: у Кремлі відповіли
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. 68-річний президент Росії Володимир Путін покине свій пост на початку наступного року через зростаючі побоювання за своє здоров'я. Про це із посиланням на московські джерела пише таблоїд The Sun, інформує УНН.
Так, за даними видання, у 68-річного президента є можливі симптоми "хвороби Паркінсона".
Аналітики, які вивчали недавні кадри з Путіним, помітили, що його ноги, здавалося, були у постійному русі, і він виглядав хворим, стискаючи підлокітник стільця, пишуть журналісти. Відзначається, що пальці сіпаються, коли він тримає ручку і стискає чашку, в якій, як вважають - коктейль зі знеболюючими.
Відзначається, що чутки про відставку посилилися на початку цього тижня, коли були розроблені закони, які роблять його недоторканим після закінчення терміну.
У Кремлі повідомлення таблоїду спростували, повідомляє російське інформагентство "ТАСС".
"Ні", - сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи збирається президент у відставку.
"Здоров'я (у Путіна - ред.) - відмінне", - додав Пєсков.
Як повідомляв УНН, у кінці жовтня Путін представив на розгляд російської Держдуми законопроект, що дозволяє йому стати довічним сенатором у складі Ради Федерації РФ, у разі його відходу із посту глави держави.