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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Путин полминуты кашлял на совещании по коронавирусу

Путин полминуты кашлял на совещании по коронавирусу

Киев  •  УНН

 • 41421 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин сильно закашлялся во время совещания по ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19 в стране, которая проходила в онлайн-режиме в среду, передает корреспондент УНН.

Так, в совещании участвовали чиновники РФ. Во время беседы Путина с министром финансов Антоном Силуановым, он вдруг закашлялся и не смог остановиться - это продолжалось около полминуты (начало на видео с 1:24:06 - ред.).

Речь Путина тогда зашла о "острых текущих финансовых проблемах".

Отметим, несколько местных СМИ уже предположили, что российский лидер также заразился коронавирусной инфекцией.

Ранее коронавирус был уже подтвержден у некоторых членов ближайшего окружения Путина, в частности - в его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Как сообщал УНН, ранее в британских СМИ появилась информация о том, что 68-летний президент России Владимир Путин покинет свой пост в начале следующего года из-за нарастающих опасений за свое здоровье.

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