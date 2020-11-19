Путин полминуты кашлял на совещании по коронавирусу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин сильно закашлялся во время совещания по ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19 в стране, которая проходила в онлайн-режиме в среду, передает корреспондент УНН.
Так, в совещании участвовали чиновники РФ. Во время беседы Путина с министром финансов Антоном Силуановым, он вдруг закашлялся и не смог остановиться - это продолжалось около полминуты (начало на видео с 1:24:06 - ред.).
Речь Путина тогда зашла о "острых текущих финансовых проблемах".
Отметим, несколько местных СМИ уже предположили, что российский лидер также заразился коронавирусной инфекцией.
Ранее коронавирус был уже подтвержден у некоторых членов ближайшего окружения Путина, в частности - в его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Как сообщал УНН, ранее в британских СМИ появилась информация о том, что 68-летний президент России Владимир Путин покинет свой пост в начале следующего года из-за нарастающих опасений за свое здоровье.