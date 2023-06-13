путін має негайно припинити війну в Україні - Шольц

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"Президент рф володимир путін має нарешті усвідомити, що його план провалився і негайно припинити війну в Україні", - наголосив Шольц, додавши, що настав час, щоб російський лідер закінчив війну на тлі "сот тисяч загиблих, мільйонів поранених і ще більшої кількості біженців" та "вивів війська і нарешті був готовий говорити про справедливий світ".

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Канцлер також зазначив, що зустріч у Парижі стала "сигналом того, наскільки тісно і з якою довірою Франція, Польща та Німеччина працюють разом у Європі". За його словами, Берлін, Париж та Варшава стоять на боці України та готові підтримувати Київ політично, гуманітарно, фінансово, а також зброєю.

"Ми робитимемо це стільки, скільки буде необхідно. Ми втрьох незалежно один від одного запевнили в цьому Україну та українського президента", – додав канцлер.

Він відзначив, що путін "не розраховував", що зіткнеться із єдністю Заходу, коли ухвалював рішення про повномасштабне вторгнення в Україну, і додав, що політикам вдасться створити "ще більш єдину, ще сильнішу і ще сувереннішу Європу".

Своєю чергою, президент Польщі висловив упевненість, що для безпеки Європи дуже важливо, щоб "російський імперіалізм був знищений". Дуда наголосив на важливості витіснення військ рф з усіх тимчасово окупованих території України, постійної гуманітарної підтримки Києва та роботи "авіаційної коаліції".

За словами польського лідера, головним завданням є досягнення миру в Європі – "не тимчасового припинення вогню, а стійких мирних домовленостей". Він зазначив, що це питання обговорюватиметься на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. Дуда також повідомив, що планує обговорити з Макроном та Шольцем результатів зустрічі "Бухарестської дев'ятки" 6 червня у Братиславі, де йшлося про те, що Альянс "може і має запропонувати Україні".

Французький лідер констатував, що політики планують поговорити про "підтримку України з боку НАТО", щоб "відкрити для Києва всі перспективи, на які він має право". Макрон висловив сподівання, що майбутній саміт дозволить розробити чітке бачення майбутньої колективної безпеки.

Наразі на стадії обговорення знаходиться питання щодо підвищення статусу комісії НАТО-Україна до Ради НАТО-Україна. За словами президента Франції, такий спільний консультативний форум став би важливим кроком для обговорення з Україною ключових питань безпеки на рівних.

Доповнення

"Веймарський трикутник" ("Комітет розвитку німецько-французько-польського співробітництва") – консультативний форум представників урядів Німеччини, Польщі та Франції заснований 1991 року. Основне завдання формату – координація зовнішньої політики його членів та стимулювання загальноєвропейської інтеграції.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує невдовзі поговорити з президентом росії володимиром путіним по телефону, щоб закликати його вивести російські війська з України.