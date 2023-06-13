путін має негайно припинити війну в Україні - Шольц

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 540 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 14353 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 45769 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 40141 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 45342 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113956 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180081 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196819 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144074 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137833 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 40591 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 31265 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 12803 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 10630 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 26684 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 550 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 26718 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 45779 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196823 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248996 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 866 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 1344 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19351 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24238 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40256 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

путін має негайно припинити війну в Україні - Шольц

Київ • УНН

 • 1556301 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Російський диктатор володимир путін має "усвідомити, що його план провалився" і "негайно припинити війну в Україні". Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок на зустрічі з президентами Франції та Польщі Емманюелем Макроном та Анджеєм Дудою у Парижі у форматі "Веймарського трикутника", пише УНН з посиланням на DW.

путін має негайно припинити війну в Україні - Шольц

Цитата

"Президент рф володимир путін має нарешті усвідомити, що його план провалився і негайно припинити війну в Україні", - наголосив Шольц, додавши, що настав час, щоб російський лідер закінчив війну на тлі "сот тисяч загиблих, мільйонів поранених і ще більшої кількості біженців" та "вивів війська і нарешті був готовий говорити про справедливий світ".

Деталі

Канцлер також зазначив, що зустріч у Парижі стала "сигналом того, наскільки тісно і з якою довірою Франція, Польща та Німеччина працюють разом у Європі". За його словами, Берлін, Париж та Варшава стоять на боці України та готові підтримувати Київ політично, гуманітарно, фінансово, а також зброєю.

"Ми робитимемо це стільки, скільки буде необхідно. Ми втрьох незалежно один від одного запевнили в цьому Україну та українського президента", – додав канцлер.

Він відзначив, що путін "не розраховував", що зіткнеться із єдністю Заходу, коли ухвалював рішення про повномасштабне вторгнення в Україну, і додав, що політикам вдасться створити "ще більш єдину, ще сильнішу і ще сувереннішу Європу".

Своєю чергою, президент Польщі висловив упевненість, що для безпеки Європи дуже важливо, щоб "російський імперіалізм був знищений". Дуда наголосив на важливості витіснення військ рф з усіх тимчасово окупованих території України, постійної гуманітарної підтримки Києва та роботи "авіаційної коаліції".

За словами польського лідера, головним завданням є досягнення миру в Європі – "не тимчасового припинення вогню, а стійких мирних домовленостей". Він зазначив, що це питання обговорюватиметься на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. Дуда також повідомив, що планує обговорити з Макроном та Шольцем результатів зустрічі "Бухарестської дев'ятки" 6 червня у Братиславі, де йшлося про те, що Альянс "може і має запропонувати Україні". 

Французький лідер констатував, що політики планують поговорити про "підтримку України з боку НАТО", щоб "відкрити для Києва всі перспективи, на які він має право". Макрон висловив сподівання, що майбутній саміт дозволить розробити чітке бачення майбутньої колективної безпеки. 

Наразі на стадії обговорення знаходиться питання щодо підвищення статусу комісії НАТО-Україна до Ради НАТО-Україна. За словами президента Франції, такий спільний консультативний форум став би важливим кроком для обговорення з Україною ключових питань безпеки на рівних.

Доповнення

"Веймарський трикутник" ("Комітет розвитку німецько-французько-польського співробітництва") – консультативний форум представників урядів Німеччини, Польщі та Франції заснований 1991 року. Основне завдання формату – координація зовнішньої політики його членів та стимулювання загальноєвропейської інтеграції.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує невдовзі поговорити з президентом росії володимиром путіним по телефону, щоб закликати його вивести російські війська з України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31