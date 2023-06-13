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путин должен немедленно прекратить войну в Украине - Шольц

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Российский диктатор владимир путин должен "осознать, что его план провалился" и "немедленно прекратить войну в Украине". Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник на встрече с президентами Франции и Польши Эмманюэлем Макроном и Анджеем Дудой в Париже в формате "Веймарского треугольника", пишет УНН со ссылкой на DW.

путин должен немедленно прекратить войну в Украине - Шольц

Цитата

"Президент рф владимир путин должен наконец осознать, что его план провалился и немедленно прекратить войну в Украине", - подчеркнул Шольц, добавив, что пришло время, чтобы российский лидер закончил войну на фоне "сот тысяч погибших, миллионов раненых и еще большего количества беженцев" и "вывел войска и наконец был готов говорить о справедливом мире".

Детали

Канцлер также отметил, что встреча в Париже стала "сигналом того, насколько тесно и с каким доверием Франция, Польша и Германия работают вместе в Европе". По его словам, Берлин, Париж и Варшава стоят на стороне Украины и готовы поддерживать Киев политически, гуманитарно, финансово, а также оружием.

"Мы будем делать это столько, сколько будет необходимо. Мы втроем независимо друг от друга заверили в этом Украину и украинского президента", – добавил канцлер.

Он отметил, что путин "не рассчитывал", что столкнется с единством Запада, когда принимал решение о полномасштабном вторжении в Украину, и добавил, что политикам удастся создать "еще более единую, еще более сильную и еще более суверенную Европу".

В свою очередь, президент Польши выразил уверенность, что для безопасности Европы очень важно, чтобы "российский империализм был уничтожен". Дуда подчеркнул важность вытеснения войск рф со всех временно оккупированных территории Украины, постоянной гуманитарной поддержки Киева и работы "авиационной коалиции".

По словам польского лидера, главной задачей является достижение мира в Европе – "не временного прекращения огня, а устойчивых мирных договоренностей". Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Дуда также сообщил, что планирует обсудить с Макроном и Шольцем результаты встречи "Бухарестской девятки" 6 июня в Братиславе, где речь шла о том, что Альянс "может и должен предложить Украине". 

Французский лидер констатировал, что политики планируют поговорить о "поддержке Украины со стороны НАТО", чтобы "открыть для Киева все перспективы, на которые он имеет право". Макрон выразил надежду, что предстоящий саммит позволит разработать четкое видение будущей коллективной безопасности. 

Сейчас на стадии обсуждения находится вопрос о повышении статуса комиссии НАТО-Украина до Совета НАТО-Украина. По словам президента Франции, такой совместный консультативный форум стал бы важным шагом для обсуждения с Украиной ключевых вопросов безопасности на равных.

Дополнение

"Веймарский треугольник" ("Комитет развития немецко-французско-польского сотрудничества") – консультативный форум представителей правительств Германии, Польши и Франции основан в 1991 году. Основная задача формата – координация внешней политики его членов и стимулирование общеевропейской интеграции.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует вскоре поговорить с президентом россии владимиром путиным по телефону, чтобы призвать его вывести российские войска из Украины.

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