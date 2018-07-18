Путін ліквідував ЗАТУ Шихани, де могли розробити "Новачок"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Президент Росії Володимир Путін наказав ліквідувати закрите адміністративно-територіальне утворення Шихани в Саратовській області, де, за версією британської розвідки, розробили нервово-паралітичну речовину "Новачок". Відповідний указ опублікований на офіційному порталі правової інформації, передає УНН.
"Скасувати з 1 січня 2019 року закрите адміністративно-територіальне утворення м.Шихани", - йдеться в указі.
Уряду доручено провести в 6-місячний термін необхідні організаційні заходи, пов'язані зі скасуванням ЗАТУ.
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Також зазначається, що для забезпечення збалансованості міського бюджету Шихан області будуть виділені понад 33 млн рублів в 2019 році і ще близько 30,5 млн рублів в 2020 році, тобто більше мільйона доларів.
Місто Шихани отримало статус закритого в 1997 році для забезпечення безпечного функціонування державного інституту технології органічного синтезу та екологічної безпеки населення. Особливий режим передбачав, зокрема, обмеження на в'їзд і постійне проживання громадян, на польоти над його територією.
Як повідомляв УНН, організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії про отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною.
4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочка отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.