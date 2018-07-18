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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40167 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102621 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 124604 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132102 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 153361 просмотра

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Путин ликвидировал ЗАТО Шиханы, где могли разработать "Новичок"

Путин ликвидировал ЗАТО Шиханы, где могли разработать "Новичок"

Киев  •  УНН

 • 11158 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Президент России Владимир Путин приказал ликвидировать закрытое административно-территориальное образование Шиханы в Саратовской области, где, по версии британской разведки, разработали нервно-паралитическое вещество "Новичок". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает УНН.

“Упразднить с 1 января 2019 года закрытое административно-территориальное образование г.Шиханы”, — говорится в указе.

Правительству поручено провести в 6-месячный срок необходимые организационные мероприятия, связанные с упразднением ЗАТО.

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Также отмечается, что для обеспечения сбалансированности городского бюджета Шихан области будут выделены более 33 млн рублей в 2019 году и еще около 30,5 млн рублей в 2020 году, то есть более миллиона долларов.

Город Шиханы получил статус закрытого в 1997 года для обеспечения безопасного функционирования государственного института технологии органического синтеза и экологической безопасности населения. Особый режим предусматривал, в частности, ограничения на въезд и постоянное проживание граждан, на полеты над его территорией.

Как сообщал УНН, организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.

4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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