Путін: дії Саакашвілі в Україні - плювок в обличчя двох народів

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Дії та вчинки екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі в Україні є плювком в обличчя грузинському і українському народів. Про це президент Росії Володимир Путін сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання українського журналіста Романа Цимбалюка, передає УНН.