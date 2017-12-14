Путін: дії Саакашвілі в Україні - плювок в обличчя двох народів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Дії та вчинки екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі в Україні є плювком в обличчя грузинському і українському народів. Про це президент Росії Володимир Путін сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання українського журналіста Романа Цимбалюка, передає УНН.
"Я вважаю, що те, що робить Саакашвілі, це плювок в обличчя грузинського народу, і плювок в обличчя українського народу... Як ви це терпите досі? Він же був президентом незалежної грузинської держави, а тепер він носиться по площах і кричить: "Я - українець!". Як ви це досі терпите?" - сказав В.Путін.
Нагадаємо, М.Саакашвілі затримали 8 грудня в Києві на квартирі колишнього начальника луганської поліції і відвезли в ІТТ.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченкв влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.15 ч.2 ст.28 ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.