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Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово закриють

Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово закриють

Київ • УНН

 • 18679 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Пункт пропуску "Лужанка - Бурегшурань" на кордоні України з Угорщиною тимчасово закриють 11 вересня. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.

"Сьогодні 11 вересня 2019 року, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Лужанка - Бурегшурань", що на кордоні з Угорщиною, не працюватиме у зв’язку з поломкою на лінії електропередачі", - вказали прикордонники.

"При усуненні поломки, оформлення осіб та транспортних засобів буде відновлено", - додали у відомстві.

Прикордонники закликали громадян, які планують поїздки за кордон, врахувати цю інформацію та, за можливості, перетнути кордон в інших пунктах пропуску.

Нагадаємо, 22 серпня перед пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною почали збільшуватися черги автомобілів, тому що на ділянці українсько-угорського кордону вийшла з ладу база даних митниці.

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