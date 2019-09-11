Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово закриють
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Пункт пропуску "Лужанка - Бурегшурань" на кордоні України з Угорщиною тимчасово закриють 11 вересня. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.
"Сьогодні 11 вересня 2019 року, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Лужанка - Бурегшурань", що на кордоні з Угорщиною, не працюватиме у зв’язку з поломкою на лінії електропередачі", - вказали прикордонники.
"При усуненні поломки, оформлення осіб та транспортних засобів буде відновлено", - додали у відомстві.
Прикордонники закликали громадян, які планують поїздки за кордон, врахувати цю інформацію та, за можливості, перетнути кордон в інших пунктах пропуску.
Нагадаємо, 22 серпня перед пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною почали збільшуватися черги автомобілів, тому що на ділянці українсько-угорського кордону вийшла з ладу база даних митниці.