Пункт пропуска на границе с Венгрией временно закроют
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Пункт пропуска "Лужанка - Бурегшурань" на границе Украины с Венгрией временно закроют 11 сентября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.
"Сегодня 11 сентября 2019 года, международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Лужанка - Бурегшурань" на границе с Венгрией, не будет работать в связи с поломкой на линии электропередачи", - указали пограничники.
"При устранении поломки, оформление лиц и транспортных средств будет возобновлено", - добавили в ведомстве.
Пограничники призвали граждан, которые планируют поездки за границу, учесть эту информацию и, по возможности, пересечь границу в других пунктах пропуска.
Напомним, 22 августа перед пунктами пропуска на границе с Венгрией начали увеличиваться очереди автомобилей, так как на участке украинско-венгерской границы вышла из строя база данных таможни.